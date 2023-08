Ein Künstler, den man wiederentdecken sollte Der Kunstkarriere-Zug fuhr nicht über Homburg

Wie stark diese Einflüsse noch waren, sieht man an den noch farbigen Gouachen der ersten Wand im KuBa – Kompositionen, die noch geometrische Figuren einschließen, zugleich aber nach Entgrenzung streben. Man kennt sie in ähnlicher Art von anderen Saar-Künstlern, doch nicht immer sind sie ästhetisch so bestechend wie die jetzt von Kurator Bayer getroffene Auswahl. Er will eine Suchbewegung dokumentieren: Spiess sei Anfang der 50er Jahre bereits durch gewesen mit allen erdenklichen Stilrichtungen, hätte das Altmeisterliche an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe erlernt, dann, an der Stuttgarter Akademie, den Kubismus erforscht. 1953 kam Spiess dann in Paris in Kontakt mit dem Werk von Dubuffet, Sonderborg und Wols, den Pionieren des Informel, einer Richtung, die dem radikalen Prinzip der Formlosigkeit folgte.