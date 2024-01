Ein Schloss als Ausstellungsort für Zeitgenössisches Was Kunst Informatik-Forscher lehren kann

Berekashvili arbeitet mit Ölfarbe auf Leinwand, typisch ist die Betonung der Leinwandstruktur und des Hintergrunds, vor allem in den lichten, in Weiß und Creme gehaltenen Werken. Zugleich experimentiert der Künstler mit der Materialität der Ölfarbe, türmt sie mit dicken Pinselstrichen auf. Sein Stil ist abstrakt, obwohl in nicht wenigen der „freien“ Kompositionen Realitäts-Bruchstücke auftauchen: Berggipfel („Ups and Downs“), Kerzen („Slow Burn“) oder eine Meeresküste („Iseashells“). Wobei Berekashvili gern das weglässt, was den Gegenstand überhaupt erst definiert: Einem „Flügel“, so der Titel eines der reizvollsten Bilder, fehlen die Tasten. Als sonnengelbe Farbfläche schwebt er in einem transparenten Türkis, in einer Art Himmel, umgeben von wolkigen Gebilden.