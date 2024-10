„In der Nacht fällt der Schnee langsam“ Wie man mit Gemälden ins Träumen gerät

Info

Francis Berrar wurde 1954 in Überherrn geboren, studierte 1976-81 an der Ecole Des Beaux Arts in Nancy. 1990 bekam er ein Arbeitsstipendium des Saarländischen Kultusministers in Olevano Romano, Casa Baldi/Italien,1992 war er Rompreisträger und Stipendiat der Villa Massimo. Mehrfach nahm der Künstler an der Landeskunstausstellung und an Gruppenausstellungen im Saarländischen Künstlerhaus teil. Im Alten Schloss in Dillingen, in der Saarländischen Galerie – Europäisches Kunstforum in Berlin, in der Studiogalerie des Saarlandmuseums und in der Stadtgalerie Saarbrücken hatte er Einzelausstellungen, auch war er in der Schau „Die Gegenwart der Linie“ in der Pinakothek der Moderne München vertreten. Seine Werke wurden vom Kupferstichkabinett Dresden, von der Staatsgalerie Stuttgart, der Pfalzgaleire Kaiserslautern und der Benetton-Collection in Mailand angekauft.

Zwischen 2013 und 2016 war Berrar Vorsitzender des Dillinger Kunstvereins und kuratierte diverse Ausstellungen. Außerdem machte er sich als Entdecker der Zeichnungen des saarländischen Lyrikers Johannes Kühn verdient, stellte sie erstmals aus. Daraus entstand das Buch „... und schwebe ab in eine ganz andere Welt“ (Hirmer Verlag).