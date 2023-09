Albert-Weisgerber-Preisträgerin zeigt "Loslösung" Die Kampfspuren der Annegret Leiner

Nur 17 meist großformatige Werke hat die St. Ingberter Kuratorin Andrea Fischer ausgesucht, um Leiners Werdegang über rund drei Jahrzehnte nachzuzeichnen. In den 80er Jahren war Leiner, die aus Hannover stammt, zwar schon über zehn Jahre als freischaffende Künstlerin in Saarbrücken tätig, nach einem Studium an der Werkkunstschule, doch just in dieser Zeit nahm ihre künstlerische Entwicklung richtig Fahrt auf, damals entfernte sich die Künstlerin zunehmend von der Gegenstandswelt. Es war dies die Zeit, als die „Junge saarländische Kunst“ auf den Plan trat und mit der hier zu Lande recht einseitig gepflegten Tradition der Konkreten Kunst ebenso brach wie mit einer seit den 1950er Jahren kaum mehr erneuerten Abstraktion.