Das Saarland als Ideal einer Kanadierin So kommen Fotografien in einem Skulpturengarten

„Diese Art von Fotografie ist für unser Haus ungewöhnlich“, sagt denn auch Augustin. Denn die Motive und Themen zählen, weniger die Komposition, weil Surprenant den journalistischen Blick mitbrachte. Sie suchte nach Menschen und Geschichten, nicht selten sind es die von doppelten Grenzerfahrungen. Da campt beispielsweise ein polnisches Ehepaar, das selbst an der deutsch-polnischen Grenze lebt, just in Spicheren. Oder ein aus Rumänien geflohener Mann genießt den täglichen Wechsel zwischen der deutschen und französischen Seite als große Freiheit. Private Momente erlebt man mit Jürgen Doberstein, dem Profiboxer, der in Kleinblittersdorf lebt und in Frankreich trainiert.