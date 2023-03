Saarbrücker Museum für Vor- und Frühgeschichte Saarbrücker „Ötzi“-Ausstellung: Das Rätsel um den Gletschermann

Nanu – sind das Dreharbeiten für den nächsten Saarbrücker „Tatort“? Vor dem Museum für Vor- und Frühgeschichte sind mit weißen Linien die Umrisse eines Körpers aufgemalt, wie am Ort eines Verbrechens mit Todesfolge. Um ein solches geht es auch: Die Leichenlinien sollen ins Museum geleiten, zur Ausstellung „Ötzi – Tatort in den Alpen“, die am Freitagabend eröffnet.