Neue Austellung in Neunkirchen Kunst aus der Mitte der Gesellschaft

Die kommende Ausstellung in der Städtischen Galerie Neunkirchen ist ein Experiment. Schon vor längerer Zeit kam der Leiterin des Hauses, Kunsthistorikerin Nicole Nix-Hauck, die Idee, eine partizipatorische Ausstellung zu organisieren. „Ich nehme seit vielen Jahren das kreative Potenzial hier im Landkreis wahr, sehe die vielen Kunstkurse und was die Menschen in ihrer Freizeit für künstlerische Werke erschaffen. Daher fand ich, es ist an der Zeit, auch mal diejenigen auszustellen, die zwar oft in Museen und Galerien unterwegs sind, sich die Kunstwerke dort aber meistens nur anschauen“.