Interaktive Ausstellung im KuBa Saarbrücken Olympia zum Anfassen: Saarlands Sportgeschichte hautnah erleben

Die Laufbahn ist exakt 33,3 Meter lang. Sie führt an der Echtzeit vorbei und endet in Helsinki des Jahres 1952 bei den Olympischen Spielen. Und das alles im KuBa in Saarbrücken – dem Kulturzentrum am Eurobahnhof. Die Laufbahn ist Teil der Ausstellung „Die Spiele können beginnen Olympische und Paralympische Geschichte des Saarlandes“, die am Freitag um 17 Uhr mit einer Vernissage startet und bis 3. August läuft. Der Eintritt ist frei.