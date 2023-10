Eröffnung mit Bundespräsident Steinmeier Der deutsche Film – das erwartet Besucher bei der neuen Ausstellung in der Völklinger Hütte (mit Fotostrecke)

Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Kino des Expressionismus und der Weimarer Republik, mit dem Film im Nationalsozialismus, mit dem Nachkriegskino in Ost und West sowie dem aktuellen Film. Ein Kino in der Ausstellung zeigt eine sinnige Collage aus deutschen Filmen, der Nachbau eines Filmstudios zeigt, wie 1958 der Film „Mädchen in Uniform“ mit Romy Schneider und Lilli Palmer gedreht wurde.