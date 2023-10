Eröffnung am Samstag Ausstellung „Der deutsche Film“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Ein nachgebautes Filmset des Films "Mädchen in Uniform" im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Die Ausstellung „Der Deutsche Film – 1895 bis heute“ des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und der Deutschen Kinemathek Berlin wird am 14. Oktober eröffnet und ist bis zum 18. August 2024 in der Gebläsehalle zu sehen.