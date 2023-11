Zwei saarländische Sammler bringen ihre Kunstschätze zusammen Staunenswerter Dialog zwischen deutschen „Wilden“ und afrikanischen Meistern

Kunst-Märchen spielen üblicherweise in Metropolen, in denen Sammler spektakuläre Gebäude für ihre Privatgalerien umbauen und sie den Bürgern zugänglich machen. Doch diese staunenswerte Geschichte spielt im Saarland und deshalb in einem Eigenheim. Ein Dillinger Internist – Dr. Martin Zimmer – fängt in den 80er Jahren Feuer an der Berliner Szene der „Neuen Wilden“ um den Maler-„Star“ Rainer Fetting, kauft in Jahrzehnten eine der größten und bedeutendsten neoexpressionistischen Sammlungen Deutschlands zusammen und baut sein Hilbringer Wohnhaus wie eine Galerie um die riesigen, krassfarbigen Gemälde herum. Irgendwann beschließt er, dass da noch mehr drin ist – ein Privatmuseum. 15 Jahre und zwei Umbauphasen zurück liegt diese Entscheidung, zwischenzeitlich misst das Haus, in dem sich Wohnen und Ausstellen verzahnen, 1100 Quadratmeter.