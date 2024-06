Deutsches Zeitungsmuseum Wadgassen Ausstellung „1984“ – was war damals schon so schlimm wie heute?

West contra Ost. Kalter Krieg. Demokratie gegen autoritäre Systeme. Naturzerstörung. Digitale Überwachung. Das alles klingt sehr nach 2024 – doch um diese Themen ging es genau so auch 1984 (und Olympische Spiele gab es ebenfalls). Zugleich war jene Jahreszahl durch George Orwells düsteren gleichnamigen Roman thematisch enorm aufgeladen. Eine Sonderpräsentation im Foyer des Deutschen Zeitungsmuseums stellt nun das symbolschwere Jahr 1984, den Roman (1949 erschien) und unsere Gegenwart in einen Zusammenhang. Die Frage: Leben wir heute mehr in Orwells Dystopie als vor 40 Jahren – oder kommt einfach alles wieder, und nur die Namen des politischen Personals wechseln ebenso wie die der technischen Systeme, die uns ausspähen (oder denen wir allzu gerne unsere Daten überlassen)?