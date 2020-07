„Saarbrücker Hefte“ : Neue „Saarbrücker Hefte“ ab Mittwoch

Saarbrücken Die neue Ausgabe der „Saarbrücker Hefte“ erscheint an diesem Mittwoch. Das zentrale Heft ist Corona: Es geht etwa um die Auswirkung der Grenzschließung auf die deutsch-französischen Beziehungen, die so genannten „Hygiene“-Demos, und es gibt einen historischen Blick auf die Spanische Grippe von 1918/19 in der Saarregion.

Die Finanzierung der „Hefte“ war zuletzt schwierig, weil der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) das Magazin nicht mehr fördern wollte (wir berichteten). Ausgabe 121 mit 120 Seiten gibt es im Buchhandel (9,90 Euro).