Start Beethoven-Jahr : Beethoven frei Haus zum Jubeljahr

Saarbrücken/Bonn Ach, waren das noch Zeiten, als in jedem besseren bürgerlichen Heim wie selbstverständlich auf dem Pianoforte eine Beethoven-Büste stand. Wie auch bei Schroeder, dem Pianisten unter den Peanuts, der stets ehrfurchtsvoll von seinem Gott „Ludwig van“ sprach.

Nun aber naht mit Macht das große Beethoven-Jahr; den Zweihundertfünfzigsten feiert Bonns größter Sohn nächstes Jahr, was auch eine schöne Gelegenheit ist, Beethoven mal wieder ins eigene Heim zu holen – auch für all jene, die selbst kein Instrument spielen. Schon an diesem Wochenende, quasi als Präludium, startet die bundesweite Hauskonzerte-Initiative „Beethoven bei uns“. Auf der Agenda: weit über 800 kostenlose Konzerte von Sylt bis zum Bodensee. Auch hier im Saarland wird nach Kräften im Privaten musiziert. SR2 Kulturradio hat etwa Konzertpianist Marlo Thinnes für einen heimeligen Sonatensamstag vermittelt, und SR2-Moderator Roland Kunz sagt dazu noch, was zu Beethoven zu sagen ist. Die Plätze dafür waren ratzfatz weg, hieß es beim SR. Auch Studierende der Saarbrücker Musikhochschule machen dieses Wochenende Hausmusik bei Fremden, in Merzig und Püttlingen greift man ebenfalls in die Tasten oder streicht die Saiten. Wer will, kann auch in einem Saarbrücker Antiquitätenladen in der Nauwieserstraße (Sonntag, 15. Dezember, 11 Uhr) dem Duo Hristina & Velislava lauschen, wenn es Violinsonaten spielt. Für wenige Konzerte aber sind noch Plätze frei; kurzentschlossene Gasthörer orientieren sich am besten im Internet (www.beethovenbeiuns.de/veranstaltungen).