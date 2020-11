Ein Jahr arbeiten im KuBa : Atelierstipendium für Malereinachwuchs

Saarbrücken Luise Talbot und Jaeyun Moon, Absolventinnen der HBK Saar, arbeiten im Atelier des KuBa für ihre Ausstellung.

Die beiden HBKsaar-Absolventinnen Luise Talbot und Jaeyun Moon arbeiten im Rahmen eines Stipendiums seit dem 15. September in einem Atelier im KuBa-Kulturzentrum am EuroBahnhof. Das in diesem Jahr erstmals vergebene Atelierstipendium des KuBa, das maßgeblich durch die finanzielle Förderung zweier engagierter Privatpersonen ermöglicht wird, bietet jungen Künstlern und Künstlerinnen der Region die Gelegenheit, für den Zeitraum eines Jahres einen großen Atelierraum miet- und nebenkostenfrei zu nutzen.

Mit Luise Talbot und Jaeyun Moon wurden nach Angaben des KuBa aus einer Vielzahl von Bewerbern zwei vielversprechende junge Künstlerinnen ausgewählt, die ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Malerei setzen. Luise Talbot, geboren 1988 in Essen, studierte von 2013 bis 2019 Freie Kunst mit dem Schwerpunkt Malerei bei Professorin Gabriele Langendorf an der Hochschule der Bildenden Künste Saar und schloss hier auch 2020 ihr Meisterstudium ab. In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sie sich in großformatigen Malereien mit der unheimlichen Inszenierung menschlicher Figuren im Spannungsfeld von artifizieller Puppenartigkeit und authentischem Organismus. Jaeyun Moon, geboren 1978 in Gwangju in Südkorea, studierte zunächst von 2000 bis 2002 Freie Kunst an der Universität Chungang, Korea, und nahm ab 2014 das Studium der Freien Kunst bei Professorin Katharina Hinsberg an der Hochschule der Bildenden Künste Saar auf. Hier schloss Sie ihr Diplom ab und absolvierte bis 2020 ein Meisterstudium. Jaeyun Moons Arbeiten zeichnen sich durch einen reduzierten Form- und Materialeinsatz aus, der zugleich ein hohes Maß an gestalterischer Konzentration und sinnlichen Ausdruckspotenzialen beinhaltet.