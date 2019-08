Flic Flac in Saarbrücken: Artisten im Schleudergang

Feuer und Flamme für Flic Flac: Der „Globe of Speed“ ist ein Klassiker des Circus Flic Flac, der noch bis 1. September in Saarbrücken gastiert. Dieses Mal braust erstmals auch eine Frau mit dem Motorrad durch die Metallkugel. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken 30 Jahre und kein bisschen leise: Der Circus Flic Flac treibt es mit seinem neuen Programm in Saarbrücken noch tollkühner.

Schon zu Beginn der Show „Punxxx“, mit dem der „Circus Flic Flac“ seinen inzwischen 30. Geburtstag feiert, legen die „Mad Flying Bikers“ die Messlatte extrem hoch – und pushen das Adrenalin der Besucher bei der Saarbrücker Premiere von 0 auf 100. Tosender Jubel. Die tollkühnen Stuntfahrer sind seit vielen Jahren schon ein Markenzeichen des modernen Zirkus, und sie dürfen natürlich beim Jubiläum nicht fehlen darf. Doch auch beim „Globe of Speed“ gibt es Veränderung: So ist unter den acht Fahrern, die kreuz und quer durch riesige Stahlkugel sausen, erstmals eine Frau.

Daneben gibt es jede Menge Neuheiten im aktuellen Programm: So klettert Alex Michael unter die Zeltkuppel, springt ohne Netz zwischen zwei schwingenden Trapezen hin und her und hangelt sich mit seinen Füßen kopfüber an Schlaufen hängend von einer Seite zur anderen. Sandeep Kale präsentiert dagegen Mallakhamb, einen Volkssport aus seiner Heimat Indien. Er klammert sich mit seinen Händen an eine Holzstange, die durch die Manege fliegt.

Für Abkühlung sorgt dagegen Olha Peresada. Zu dem Prince-Hit „Purple Rain“ zeigt sie ihren Stangentanz, während von der Zeltkuppel Wasser auf sie rieselt. Noch gesteigert wird dieser Effekt bei dem Strapaten-Duo Turkeiev. Während sie an seinen Füßen hängt und ihre Kunststücke vorführt, schießen Wasserfontänen in die Höhe, auf deren Spitzen Flammen lodern. Dann legen die Artisten quasi den Schleudergang ein, um sich mit wilden Drehungen wieder zu trocknen.

Neben Spannung pur darf auch eine ordentliche Prise Comedy nicht in der neuen Show fehlen. Weit mehr als ein Pausenclown ist David Eriksson. Der schrille Schwede in pinker Badehose hat immer dann seine Auftritte, wenn in der Manege umgebaut wird. Mal fängt er mit seiner Stachelhaube Äpfel, die ihm ein Zuschauer zuwirft, mal steckt er sich bis zu fünf Tischtennisbälle in den Mund, jongliert mit ihnen und stellt klar: „Ich bin der King-Kong of Ping-Pong“.