Wie reißerisch hätte man das Alles inszenieren können – doch „Arctic“, für ein schmales Budget in Island gedreht, ist umso interessanter, als er konsequent das unterlässt und unterläuft, was man von einem konventionelleren Film wohl erwartet hätte: eine Exposition etwa, die einem die Figur des Gestrandeten näher bringt, ein wenig persönlicher Hintergrund. Aber von dem Mann erfährt man kaum etwas, das darüber hinausgeht, was man sieht – die Figur definiert sich über ihre Handlungen. Immerhin einen schönen sprechenden Namen darf er (als Aufnäher an der Jacke) tragen, Overgard. Ein großer Behüter ist er ja durchaus. Aber Overgard erzählt nicht von einer Kleinfamilie, die zuhause auf ihn wartet und spricht auch nicht – wie etwa Tom Hanks in „Cast Away“ mit einem Volleyball – mit einem Gegenstand, um so dann doch ein paar Sätze ans Publikum zu richten. Die Konfrontation mit dem Eisbären wird auch nicht zum großen Action-Finale, sondern ist einfach eine von mehreren grausigen Situationen als Mensch in einer Natur, die weniger feindselig ist denn indifferent – der Mensch hat hier keinen rechten Platz.