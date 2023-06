Licht- und Klangkunstfestival für Saarbrücken „Apollon-Festival“ am Osthafen – das sind die Pläne für das Mega-Event

Kaum vorstellbar, aber es wird wohl so kommen: Im September nächsten Jahres werden wir inständig hoffen, dass die Sonne so schnell wie möglich untergeht. Denn Sound- und Video-Shows können nur bei Dunkelheit starten. Unter der Festival-Flagge „Apollon“ sollen sie 2024 den soziokulturellen Szene-Ort an der Saarbrücker Römerbrücke, den die meisten als „Sektor Heimat“ kennen, auch für Touristen zu einem Magneten machen. Und das Silo, dieser fast 40 Meter hohe Getreide-Lager-Turm, könnte womöglich zu einem Symbol für das ganz und gar urbane, junge Saarbrücken werden, für die „neue City Ost“ am Saarufer.