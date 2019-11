Christian Bauer : Antrittsvorlesung von neuem HBK-Professor

Christian Bauer, neuer Professor für Design­geschichte und Designtheorie an der HBK. Foto: Bauer/HBK. Foto: Bauer / HBK

Saarbrücken Christian Bauer, neuer Professor für Designgeschichte und Designtheorie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) hält seine Antrittsvorlesung: Am Dienstag, 5. November, spricht Bauer, der von 1999 bis 2006 Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaften in Würzburg und Köln studierte, ab 18 Uhr in der Aula der HBK.

