Eine Welt, in der alle Helden scheitern Antigone bei der Saisoneröffnung am Saarbrücker Theater

Es herrscht eine gewisse Sterilität, gegen die auch die Darsteller kaum ankommen. Selbst Simon Zigah als Kreon nicht, obwohl Petras sich entschieden hat, dessen Leidensgeschichte zu erzählen statt die der Antigone. Die geht in der Sicherheit ihres göttlichen Auftrages unter, ihm wird seine als Hüter der Staatsräson genommen. Zigah ist ein vor Kraft strotzender Kriegshelden-Typ, der sich in einen smarten Regierungschef in weißem Anzug verwandelt. Doch „nichts lernen kann ich ohne Schmerz“– Zigah zeigt einen Erschütterbaren. Direkt zu Beginn geht er – ganz konkret – vor Antigones Unbeugsamkeit in die Knie, und das Schlussbild zeigt ihn in einer Pietá-Figur: Der Vater wiegt den toten Sohn in den Armen.