Philippe Lançon liest in Saarbrücken Er überlebte den Anschlag auf „Charlie Hebdo“: „Ein Teil von mir bleibt immer am 7. Januar“

„Wir waren eine Gruppe mehr oder weniger enger Freunde in einer mittlerweile völlig ruinierten Zeitung, die praktisch am Ende war. Wir wussten es, aber wir waren frei. Wir waren da, um Spaß zu haben, uns anzuschnauzen und eine trostlose Welt nicht ernst zu nehmen.“ So beschreibt der Kulturjournalist und Schriftsteller Philippe Lançon das Treiben in den Büros des Satiremagazins „Charlie Hebdo“.