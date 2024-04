Lesung in Saarlouis Neuer Roman von Andreas H. Drescher: „Nusshaus“

Mit „Kohlenhund“ und „Die Schaumschwimmerin“ hatte Schriftsteller Andreas H. Drescher zwei bundesweit hochgelobte Romane vorgelegt – sprachlich kunstvolle Erinnerungs-Chroniken seiner Großeltern im Saarland, geschildert vom fiktiven Erzähler Michael Velten. Jetzt legt der Autor aus Griesborn einen Nachfolger vor, „Nusshaus“. Der Roman zeichnet die Geschichte von Dela Iron nach, der Großtante von Michael Velten; sie wird 1912 geboren, in dem titelgebenden winzigen „Nusshaus“, und arbeitet als Näherin in einem Dorf von Bergmanns-Bauern an der französisch-deutschen Grenze. Hier verbringt sie fast ihr gesamtes Leben, aus dem sie ihrem Großneffen erzählt – unter anderem über ihren Mann, den sie spät heiratet und der im Krieg umkommt.