Rundgang in der Kunsthochschule Saarbrücken Studenten der HBK in Saarbrücken präsentieren ihre Werke

Los geht es im „Lichtkeller“, dem Lichtlabor der Kunsthochschule. Dort wird ein Vorgeschmack gegeben auf das Projekt „Reden leuchtet“, eine Lichtkunstausstellung, die die Professoren Daniel Hausig und Burkhard Detzler mit Studentinnen und Studenten für diesen November planen. Aber auch eine geschichtliche Auseinandersetzung mit dem Bergwerk in Landsweiler-Reden ist dort zu sehen. Melisa Kujevic ist darauf gestoßen, dass es dort in der Nazizeit auch Zwangsarbeit gab. „Es gab da auch Frauen und Kinder, aber die wurden nie gelistet“, so erklärt die Studentin, dass in ihrer Videoinstallation das Wort „Zwangsarbeiter:innen“ auftaucht. Mit der Problematik des Grubenwassers hat sich Lea Stilgenbauer beschäftigt. Sie hat dazu am Boden eine kleine Wanne gemauert, die einen Schacht symbolisieren soll. Über die Spiegelung an der Wasseroberfläche projiziert sie Statements an die Wand. „Je länger ich mich damit beschäftige, desto komplizierter erscheint mir alles.“