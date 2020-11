Konzert mit Christoph Thewes’ „Hydropuls“ : Jazzfest Berlin mit Saarbrücker Filiale

Saarbrücken/Berlin Der SR steuert am Samstag ein Konzert mit Christoph Thewes’ „Hydropuls“ bei.

Deutschlands ältestes Jazzfestival, das Jazzfest Berlin, findet in diesem Jahr wegen Corona erstmals als Hybrid-Veranstaltung statt: vom heutigen Donnerstag bis zum Sonntag unter dem Titel „Jetzt erst recht: Now is the time!“. Ein Teil der Konzerte (ohne Publikum) geht im Berliner Kulturquartier Silent Green über die Bühne, weitere Auftritte werden aus der New Yorker Partnerspielstätte Roulette sowie aus verschiedenen Landesfunkhäusern der ARD per Videostream ins Geschehen im Berliner Wedding integriert.