Kinoklassiker : „Feuerzangenbowle“ im Waderner Kino

Wadern Wer sich den Komödienklassiker „Die Feuerzangenbowle“ mal wieder im Kino anschauen will, kann das am Mittwoch, 29. Dezember, in Wadern tun: Die Lichtspiele Wadern zeigen den Film mit Heinz Rühmann um 19 Uhr.www.lichtspiele-wadern.de