Neues von Nils Petter Molvær : Die Jazz-Spielwiese zwischen Oslo und New York

Saarbrücken Der Trompeter Nils Petter Molvær legt ein furioses Album vor und kommt nach Saarbrücken: am 10. Oktober zum „Resonanzen“-Festival.

Unbedingt auf dem Zettel hatte man dieses Duo nicht. Aber so kann’s gehen, besonders im Jazz: Man trifft sich eher zufällig auf einem Festival, hört die Musik des anderen, kommt ins Gespräch, entdeckt Gemeinsamkeiten, verabredet etwas, das sich dann tatsächlich ergibt – und man spürt, dass da etwas geht. So etwa ist es gewesen beim norwegischen Trompeter Nils Petter Molvær und dem französischen Perkussionisten Mino Cinelu, der auch Gitarre spielt und singt.

Zu dessen Band auf den Alben „We Want Miles“ (1982) und „Decoy“ (1984) wiederum gehörte Mino Cinelu. All das passt irgendwie, zumal beide nie Berührungsängste zu anderen Genres hatten. So hat Molvær auch ein Duo-Album mit dem deutschen Techno-Altvorderen Moritz von Oswald aufgenommen und jüngst erst eins mit dem Dub-Reggae-Dreamteam Sly & Robbie. Die Liste der Beteiligungen des dreifachen Grammypreisträgers Cinelo umfasst de facto fast alle, die in den populären Genres Rang und Namen haben, sie reicht von Dizzy Gillespie bis Laurie Anderson, von Sting bis Charles Aznavour.

Natürlich sind beide begnadete Improvisatoren aus dem Moment heraus. Das gibt diesem Album seine abwechslungsreiche Frische. Molvær bringt seinen Ton durch Vocoder-Verfremdungen zum verhangenen Schweben, dazu sprechen stoisch die Trommeln, dann wieder hört man Flöten, Gitarren und Gesänge und oft geht es extrem in die Beine, was auf „SulaMadiana“ abrollt.

Wenn das mal so einfach wäre. Um das tatsächlich so unangestrengt umzusetzen, sind Musiker mit solchen Erfahrungshintergründen nötig. Sonst könnten die Ethnozitate schnell in gut meinenden Kitsch abrutschen und die Referenzen an die in diesem Jahr verstorbenen Musiker Manu Dibango, Jimmy Cobb und Tony Allen wie aufgesetztes Kalkül wirken. So aber entfaltet dieses Album eine abwechslungsreiche Magie.