Abschluss mit Sarah Connor am Montag : Alm Open Air in Landsweiler-Reden: So war der Samstag mit Headliner Adel Tawil (mit Bildergalerie)

Alm Open Air in Landsweiler-Reden: So war der Samstag mit Headliner Adel Tawil (mit Bildergalerie)

Schiffweiler Nach dem Festival Tropical Mountain am Freitag ging es auf der Sommer-Alm am Samstag mit dem Alm Open Air weiter. Headliner war Adel Tawil – der während des Konzerts sogar sein Saarland-Wissen auspackte.

Hagelt es „nur“ Charthits oder gibt es auch Unwetter? Das war die Frage bei den „Alm Events“ am Wochenende auf der Bergehalde in Landsweiler-Reden. Nach dem Auftakt mit dem Dance-Festival „Tropical Mountain“ am Freitag zeigte sich das Wetter zumindest beim „SR 1 Alm Open Air“ von seiner sommerlichen Seite. Nach zweijähriger, Pandemie-bedingter Pause konnten die 5000 Besucher endlich wieder ausgelassen feiern.

Lotte überraschte anschließend nicht nur mit einen neuen Outfit, sondern auch einem neuen musikalischen Stil das Publikum. Und auch der Live-Auftritt von Lea kam super an: „Alle Künstler haben auf ihre Art gut das Publikum unterhalten“, stand für Jessica aus Waldmohr am Ende des Tages fest. Auch wenn im Vergleich zu den Vor-Corona-Ausgaben weniger Leute da gewesen wären – „der Stimmung hat das keinen Abbruch getan“, sagte sie.

Nach Pop stand am Sonntag Partymusik auf dem Programm. Bei „La Fiesta“ heizten bei deutlich schlechterem Wettern Stimmungsmacher wie Mickie Krause und Mia Julia den Ballermann-Fans ein. Und zum Abschluss der Pfingst-Open-Air-Reihe kommt am Montag die deutsche Soul-Queen Sarah Connor auf die Alm. Insgesamt erwarteten die Veranstalter in diesem Jahr 25 000 Besucher an vier Tagen auf der Bergehalde.