Elektrobeats, Pop-Stimmen und eine Schlagerparty : Die Bergehalde in Landsweiler-Reden wird über Pfingsten zum Musik-Berg

Bereits zum fünften Mal ist Partysänger Mickie Krause bei La Fiesta auf der Alm in Landsweiler-Reden dabei. Foto: BeckerBredel

Landsweiler-Reden Vier Tage pure Festival-Stimmung und 25 000 Gäste werden bei den Alm-Events am Pfingstwochenende in Landsweiler-Reden erwartet. Viele bekannte Musikerinnen und Musiker wie Sarah Connor, Mickie Krause und Lea stehen auf der Bühne.

Auf der Alm in Landsweiler-Reden wird an Pfingsten gefeiert – und das gleich an vier Tagen hintereinander. Von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni, stehen unter anderem Sarah Connor, Adel Tawil, Mickie Krause und DJ Felix Jaehn auf der Bühne. Der Veranstalter verspricht Bühnenshows mit neuster Pyrotechnik.

„Wir rechnen mit 25 000 Besucherinnen und Besuchern an vier Tagen“, berichtet Pressesprecher Kevin Dörr. „An Pfingsten 2019, den letzten Alm-Events vor der Corona-Pandemie, kamen an drei Tagen 20 000 Besucherinnen und Besucher auf die Alm nach Landsweiler-Reden.“ In den vergangenen beiden Jahren mussten die Festival-Tage wegen Corona abgesagt werden. Umso größer die Freude, dass in diesem Jahr die Bühnen wieder mit Leben gefüllt werden können.

Den Auftakt macht am Freitag das Festival Unserding Tropical Mountain. Hier bringen Electro- und House-Beats die Alm auf der Bergehalde zum Beben und die Festivalgäste zum Tanzen. Als Highlight des Abends tritt der deutsche DJ Felix Jaehn („Ain‘t Nobody“) auf. Mit dabei sind außerdem das DJ-Duo Gestört aber Geil („Wohin willst du“) und die Berliner DJs und Produzenten Younotus und Plastik Funk. Laut Alm-Events erwartet das Publikum eine „gigantische Party mit brennenden Turntables“. Los geht es auf dem Alm-Gelände ab 15 Uhr.

Mit einem bunten Mix an Pop-Musik geht es am Samstag beim SR1 Alm Open Air weiter. Pop-Sänger Adel Tawil wird Lieder aus seinem neuen Album „Alles lebt“ performen und Singer- und Songwriterin Lea („Zu dir“) reißt mit ihren emotionalen Texten das Publikum in ihren Bann. Mit den beiden Sängerinnen Lotte („Mehr davon“) und Madeline Juno („99 Probleme“) werden dem Publikum zwei weitere markante Stimmen des Deutschen Pop geboten. Einlass zum SR1 Alm Open Air ist am Samstag ab 15 Uhr. Das Programm beginnt um 16 Uhr.

Sängerin Lea performt mit markanter Stimme und emotionalen Liedern am Pfingstsamstag beim SR1 Alm Open-Air. Foto: Saarevent/Jens Koch

Freunde des Party-Schlagers kommen am Sonntag voll auf ihre Kosten. La Fiesta geht bereits in die fünfte Runde und versetzt die Gäste in Sommerstimmung. Mit dabei wird Mickie Krause („Schatzi schenk mir ein Foto“) sein. Er war, laut Veranstalter, bisher bei allen fünf La Fiesta auf der Alm dabei. Außerdem auf der Alm-Bühne, um gute Laune zu verbreiten: Partysängerin Mia Julia („Mallorca da bin ich daheim“), Peter Wackel („Die Nacht von Freitag auf Montag“), Die Atzen („Disco Pogo“) und Tim Toupet („So ein schöner Tag“). Der Einlass beginnt um 13 Uhr, los geht es mit dem ersten Auftritt ab 14 Uhr.

Lesen Sie auch Neues Programm und weitere Projekte : So wollen sie neue Besucher zum Römermuseum nach Homburg-Schwarzenacker locken

Den Abschluss der Alm-Events an Pfingsten macht Sängerin Sarah Connor am Montagabend mit ihrem Konzert zu der Tour „Herz Kraft Werke“. In dem gleichnamigen Album verarbeitet die Sängerin ihrer Aussage nach Wut, angestaute Aggressionen, Traurigkeit, Liebe und Freude und lässt somit ihr Publikum an ihrer Gefühlswelt teilhaben, kündigt Alm-Events an. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Sarah Connor spielt am Pfingstmontag ein Konzert ihrer Tour „Herz Kraft Werke“ auf dem Alm-Gelände. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Wie Alm-Events mitteilt, sind für La Fiesta am Pfingstsonntag und das Konzert von Sarah Connor am Pfingstmontag bereits alle Karten, je 7500 an der Zahl, ausverkauft. Es wird an diesen beiden Tagen auch keine Tageskasse mehr geben. Für Unserding Tropical Mountain am Freitag und das SR1 Alm Open Air am Samstag gibt es noch Restkarten an den Tageskassen und an folgenden Vorverkaufsstellen zu erwerben: Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen, Schreibwaren Zapp in Riegelsberg und an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional sowie im Internet unter www.alm-events.de. Tickets, die für die die Festival-Tage in 2020 und 2021 gekauft wurden, bleiben für dieses Jahr gültig.

Besucherinnen und Besucher müssen auf dem Gelände keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. „Aber wir haben uns entschieden, auf dem gesamten Festivalgelände weiterhin Desinfektionsspender aufzustellen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Besucher liegt uns sehr am Herzen“, sagt Dörr.

Zum Wohlbefinden gehört natürlich auch die richtige Verpflegung. Ein vielfältiges Angebot an Essen und Trinken rundet laut Pressesprecher das Festivalfeeling ab. Das Mitbringen von eigenen Getränken und Speisen ist nicht gestattet. Die Bezahlung an den vier Pfingsttagen erfolgt komplett bargeldlos und ist nur über aufladbare Karten, die vor Ort erworben und aufgeladen werden können, möglich.