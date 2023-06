Mehr als „ein Hauch“ von Rock am Ring Tote Hosen begeistern in der Rockhal in Luxemburg

Die Fans der beiden deutschen Punkrock-Größen sind gerade zu Recht in Hochstimmung: Die Toten Hosen und die Ärzte sind binnen nicht mal einer Woche in der Rockhal in Luxemburg zu bestaunen. Die Ärzte am kommenden Dienstag, 6. Juni. Schon da waren am Mittwochabend die Düsseldorfer um Sänger Andreas „Campino“ Frege. Es war die erste „Hosen“-Show in der Region seit Rocco del Schlacko 2019. Eins vorneweg: Auch mit fast 61 Jahren springt und spurtet ihr Frontmann wie eh und je über die Bühne. Und nach 41 Jahren zeigt die Band um Andreas „Kuddel“ von Holst (Gitarre), Andreas „Andi“ Meurer (Bass), Michael „Breiti“ Breitkopf (Gitarre) und „Vom“ Ritchie (Schlagzeug) nicht den Hauch von Abnutzungserscheinungen. Ganz im Gegenteil.