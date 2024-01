Saarländischer Künstler wird 80 Alfred Gulden: „Ich möchte vor Erschöpfung sterben“

Über Alfred Gulden, der im Kulturbetrieb im Saarland so intensiv und so lange wie kaum ein Zweiter aktiv war – als Autor, Filmemacher, Performer, Dramatiker – scheint bereits alles gesagt, auch von ihm selbst. Über seine Rastlosigkeit, die sich in die Sprache und die Form seiner Werke durchpaust, über die Sprödigkeit seiner Kunst, die sich aus Existentiziellem speist: Grenzerfahrungen, Selbstbehauptung, innerem Zwiespalt, Identitätssuche. Verknüpft werden diese Themen oft mit saarländischer Geschichte und hiesigen Topografien. Wir treffen Gulden in seiner Wallerfanger Wohnung – unverändert gedankenhell, und auch der Körpertonus sagt: Er ist immer noch auf dem Sprung.