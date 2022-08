Alexander Kunz : Positive Bilanz der „Summer Nights“ – und Ausblick auf den Winter

Alexander Kunz (links) und sein Sohn Max. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Sternekoch Alexander Kunz verzeichnete eine große Nachfrage bei seinen Dinnershows im Sommer. Die Winter-Saison beginnt am 3. November.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Am Sonntagabend ist die Premieren-Saison der „Alexander Kunz Theatre – Summer Nights“ in Saarbrücken zu Ende gegangen. Der Bliesener Sternekoch zog zufrieden Bilanz: „Wir waren sogar deutschlandweit die erste Dinnershow, die in der Sommerzeit gespielt hat – und sind sehr zufrieden“, sagte er. Die Nachfrage sei sehr groß, die Plätze zum Teil ausgebucht gewesen.

Das sich stark von dem der Wintersaison unterscheidende Sommer-Konzept der Dinnershow, zu dem ein offenes Zelt mit Lounge-Atmosphäre gehörte, sei bei den Gästen bestens angekommen. Und auch die starke Musik-Präsenz mit wechselnden Live-Sängern und DJs habe großen Zuspruch gefunden: „Nach den Shows hat alles getanzt“, sagte Kunz zufrieden.

Zudem sei der Außenbereich nicht nur bei den Gästen des „Kunz Theatre“, sondern auch bei Spaziergängern gut angenommen worden. Dieser und die Lounge-Atmosphäre sollen bei der Fortsetzung der „Summer Nights“ im nächsten Jahr weiter ausgebaut werden: „Wir werden dann auch länger spielen – schon von Anfang Juli bis Ende August“, so Kunz.

Während nach dem Ende der bisherigen Spielzeiten das Zelt immer abgebaut wurde, bleibt es nun zum ersten Mal am Osthafen stehen und werde nur umgebaut, erklärte Kunz. Dazu gehöre zum Beispiel, dass der Küchenbereich für die Wintersaison erweitert werde. Diese startet 2022 bereits am 3. November und soll bis Ende Februar 2023 gehen: „Dann erwartet die Gäste wieder das klassische Theatre, so wie sie es aus den vergangenen Jahren kennen“, erklärt der Sternekoch. Dazu zählen die bekannte, festliche Atmosphäre und ein im Vergleich zur Sommersaison noch höherwertiges Menü mit vier Gängen.

Im SZ-Gespräch verriet Kunz, auf welche kulinarischen Genüsse sich die Besucher freuen können. Nach der Vorspeise-Variation aus vier Gerichten, zu der neben den festen Bestandteilen Tartar und eine gebundene Suppe auch Rotebeete-Falafel und Sushi gehören, gibt es erstmals Jakobsmuscheln als Zwischengang. Als Hauptgericht kredenzt der Sternekoch seinen Gästen Ochsenbäckchen mit Polenta, Perlzwiebeln und grünen Bohnenkernen. Zum Dessert gibt es ein Trio aus Tarte Tatin, also Apfelkuchen, Vanille-Softeis und Crème Brûlée. „Die besonderen Herausforderungen des neuen Menüs sind es, die Jakobsmuscheln auf den Punkt zu garen und die Tarte Tatin“, erklärt Kunz. Bei der veganen Alternative stehen zum Beispiel Maultaschen mit Artischocken und Oliven auf der Speisekarte.

Auch zum Showprogramm hat er bereits die ersten Details parat. So führt dieses Mal Dustin Nicolodi durch die Dinnershow. Der vielseitige Entertainer übernahm bereits in der Saison 2013/14 die Rolle des Moderators und kam sehr gut beim Publikum an. Neben Live-Gesang und Tanz gehören unter anderem auch eine Rollschuh-Nummer und eine Strapaten-Darbietungen zu den „Zutaten“ des neuen Bühnenprogramms.