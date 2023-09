„St. Ingbert ist aktuell noch in einer Notlage“ Saarbrücken rettet den renommierten Albert-Weisgerber-Preis

Der St. Ingberter Albert-Weisgerber-Preis ist neben dem Kunstpreis des Saarlandes die bedeutendste Ehrung, die ein bildender Künstler im Saarland erhalten kann. Die Liste der Preisträger seit 1957 liest sich wie ein Best-of der saarländischen Kunst-Szene: Leo Erb, Lukas Kramer, Bettina van Haaren, Jo Enzweiler…. Doch nachdem das Weisgerber-Museum 2007 in der Stadtmitte geschlossen wurde, verlor der Preis nicht nur seinen Ausstellungsort, sondern auch an öffentlicher Wahrnehmung – ein kulturpolitisches Doppel-Debakel. Der Eindruck des Niedergangs resultierte auch aus dem Streit um die Ertüchtigung der Baumwollspinnerei, in die das Weisgerber-Museum umziehen sollte; er wurde von der früheren Verwaltungsspitze bis zur Blockade getrieben. 2017 entschied sich der Stadtrat zudem, den Preis lieber mal ganz auszusetzen – bis zur Wiedereröffnung des Weisgerber-Museums, mit der Außenstehende jedoch kaum mehr rechneten. Die Hauptleidtragende: Annegret Leiner, Preisträgerin des Jahres 2015. Sie wurde vertröstet, wartete auf die versprochene große Ausstellung, die genuiner Teil des Preises ist.