Saarbrücker Filmfestival : „Alaska“ gewinnt den Max Ophüls Preis

Pegah Ferydoni in einer Szene von "Alaska". Foto: WoodWaterFilms/Jacob Waak

Saarbrücken Am Samstagabend wurden die Preise des Filmfestivals Max Ophüls verliehen. „Alaska“ gewann den Preis als bester Spielfilm – es gab noch 17 weitere Auszeichnungen, mit einem Preisgeld von insgesamt 118 500 Euro.

Zum Ende der Festivalwoche sind am Samstagabend im Saarbrücker E-Werk die Preise des 44. Max-Ophüls-Festivals verliehen worden. Das sind die Auszeichnungen:

Bester Spielfilm

„Alaska“ hat beim Filmfestival Max Ophüls Preis die Auszeichnung als bester Spielfilm gewonnen, dotiert mit 36 000 Euro. Max Gleschinskis Film erzählt von der Mittvierzigerin Kerstin, die in ihrem alten DDR-Kajak „eine Reise voller unvorhersehbarer Wendungen“ antritt, wie die Jury mitteilte „Das Zusammenspiel des herausragenden Ensembles, die poetische Kameraarbeit, die vielschichtige und genaue Inszenierung führen zu einem unverwechselbaren, magischen Kinoerlebnis.“

Beste Regie

Der Preis für die beste Regie (Filmpreis der saarländischen Ministerpräsidentin) ging an Lukas Nathrath für seinen Film „Letzter Abend“. Der Preis ist mit 5500 Euro dotiert, ergänzt von einer Förderung in Höhe von 5500 Euro an einen Verleih, der den Film innerhalb von zwölf Monaten nach dem Festival ins Kino bringt.