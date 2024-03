Verabschiedung von Prof. Inge Weber Hommage auf „die Chefin der Kunst“

Auch die begeisterungsfähige Kunstliebhaberin galt es zu würdigen. Diejenige, die sehr früh die Bedeutung des nicht unumstrittenen Künstlers Jonathan Meese erkannte. Beim Anblick von dessen wandfüllendem Gemälde „Love like blood“ „in noch nassem Zustand“ in Meeses Atelier, soll sie spontan ausgerufen haben: „Das müssen wir haben!“, kolportierte Commerçon. Gesagt, getan. Just vor diesem 2004 erworbenen Gemälde fand im zweiten Stock die Abschiedsfeier ab, bei der der Künstler im kurzweiligen Gespräch mit dem Luxemburger Kunstexperten Enrico Lunghi einmal mehr seine künstlerischen Positionen kundttat, wie diese: „Die Kunst muss immer frei bleiben, natürlich, und zwar komplett. Sie darf überhaupt nicht in Zweifel gezogen werden, und sie muss sogar führen.“ So sei Richard Wagner, wie Meese sagte und dabei auf eine Darstellung in „Love like blood“ zeigte, „ein großer Künstler, dessen Kunst überlebt hat, nicht politische Ansichten oder religiöse Vorstellungen“. In diesem Sinne möchte auch er selbst in einem Gesamtkunstwerk Deutschland Liebe, Respekt, Freundschaft und großes Denken im Spiel haben. „Ich bin sehr traurig, dass so viele Apokalyptiker gerade am Start sind, so viele Schlechtmacher und falsche Hellseher.“