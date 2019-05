Am Sonntag in Saarbrücken : Abschlusskonzert der Tage Alter Musik Saar

Saarbrücken Am Sonntag gehen die Tage Alter Musik im Saarland (Tamis) zu Ende: Um 17 Uhr beginnt in der Alten Kirche St. Johann in Saarbrücken das Abschlusskonzert. Im Programm „Sigfrids Rendez-vous – ein Tanz musikalischer Weltbürger“ präsentieren das Ensemble Camire und das (Barock-)Tanz-Duo Skomrah Corona Musik von Karg-Elert, Telemann, Bach, Böhm, Lully, Rameau und anderen.www.alte-musik-saarland.de