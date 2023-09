Neu Im Kino „A Haunting in Venice“: Venedig sehen und sterben

Nach dem Erfolg von „Mord im Orient Express“ (2017) und „Tod auf dem Nil“ (2022) führt Kenneth Branagh seine Serie von Agatha-Christie-Verfilmungen weiter. In „A Haunting in Venice“ übernimmt der Regisseur erneut die Rolle des belgischen Detektivs Hercule Poirot, den die englische Krimiautorin mit einem ornamentalen Schnurrbart und einem ins Lächerliche reichenden Selbstbewusstsein ausgestattet hat. Aber auch ein Star-Ermittler wird nach zahllosen Berufsjahren seiner Profession überdrüssig. Poirot hat genug von all den Toten und ihren Mördern. Im Jahr 1947 lebt er als Ruheständler in Venedig und ignoriert die Schlange der Verzweifelten vor seinem Haus, die ihn tagtäglich um seine detektivische Hilfe anflehen.