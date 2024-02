Neu im Kino Kinofilm „A great place to call home“: Was macht das Ufo in den Azaleen?

Saarbrücken · Ein Raumschiff kracht in Miltons Garten. Was bedeutet der Besuch aus dem All für den knorrigen Rentner? Die Tragikomödie „A great place to call home“ mit Ben Kingsley ist eine kleine Kino-Perle.

01.02.2024 , 10:09 Uhr

„E.T“ im Garten: Joyce (Jane Curtin), Sandy (Harriet Harris) und Milton (Ben Kingsley, von links) – und der Außerirdische (Jade Quon). Foto: Linda Kallerus / Neue Visionen

Von Tobias Kessler Reporter Kultur

Ist er nun besonders hartnäckig? Oder einfach vergesslich – und weiß nicht mehr, dass er seine Anmerkungen im Gemeinderat schon viele, viele Mal heruntergebetet hat, begleitet von kollektivem Gähnen? Jedenfalls fordert der 78-jährige Milton immer wieder (und vergeblich) einen Zebrastreifen an einer besonders befahrenen Kurve in seinem Heimatstädtchen im US-Hinterland. Und dann sollte der Ort, findet der Rentner, dringend seinen Slogan ändern: Denn „A great place to call home“ bedeute eben nicht nur, dass man diesen wunderbaren Ort sein Zuhause nennen könne – sondern dass man von diesem Ort aus auch wunderbar nach Hause telefonieren könne.