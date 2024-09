Neu auf DVD Film „A great place to call home“ mit Ben Kingsley: Was macht das Ufo im Blumenbeet?

Nur zwei Bekannte von Milton wissen um den Besuch aus dem All, die nette Sandy (Harriet Harris) und die etwas bärbeißige Joyce (Jane Curtin). So entwickelt sich eine gewisse Schicksalsgemeinschaft zu viert in Miltons Wohnzimmer, wo der Außerirdische, den sie „Jules“ nennen (so auch der US-Filmtitel), eine Art Seelenkatalysator wird. Denn das blasse, haarlose und stumme Wesen (gespielt von der Stunt-Frau Jade Quon) liebt Äpfel, ist ein guter Zuhörer, zumindest muss man das annehmen – und so können die Drei ihm aus ihrem Leben erzählen. Das hätte nun seifig werden können, aber das Drehbuch von Gavin Steckler umschifft die Klippen der Schnulze. Da geht es zwar um Verlust, um Alleinsein, um Abschied, aber weniger sentimental als man befürchten müsste. Das Gefühligste im Film ist die Musik des deutschen Komponisten Volker Bertelmann; der gewann 2022 einen Oscar für seine bedrohliche, eigenwillige Musik zu „Im Westen nichts Neues“, doch hier legt er eine allzu liebliche Piano-Streicher-Komposition als Gefühlsunterstützung vor.