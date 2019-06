Verleihung am 8. November

Neunkirchen Der 9. Günter-Rohrbach-Filmpreis der Stadt Neunkirchen ist ausgeschrieben. Bis zum 26. Juli können Kino- und Fernsehfilme (mindestens 80 Minuten lang), die sich mit dem Thema „Arbeitswelt und Gesellschaft“ beschäftigen, eingereicht werden.

Fünf mit insgesamt 26 000 Euro dotierte Preise werden vergeben – am 8. November in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen.

www.guenter-rohrbach-filmpreis.de