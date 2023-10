Bonnie Tyler in Saarbrücken 72-jährige Rockröhre lässt die Saarlandhalle beben

Immer wieder gab es Standing Ovations. Und einige ließen es sich nehmen, die Hits der Kult-Sängerin mit ihren Smartphones aufzunehmen – oder einfach nur mitzusingen. Dass ihre Show zeitlich gesehen relativ kurz war, glich sie mit der Darbietung von Hits wie „Holding out for a hero“ und „Total Eclipse of the Heart" aus, mit denen sie mehrere Generationen vereinte. Manchmal musste sich Tylers Stimme auch ein wenig gegen die Band durchsetzen. Aber dies könnte auch an der Tontechnik gelegen haben, spekulierten einige Fans. Wie auch immer: Trotz ihres hohen Alters absolvierte sie einen respektablen Auftritt.