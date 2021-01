42. Filmfestival in Saarbrücken : Preisverleihung beim Max Ophüls Filmfestival mit vielen Emotionen

Der Spielfilm „Borga“ von York-Fabian Raabe erhielt am Samstag beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken gleich vier Preise. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Der rote Teppich und die Promis fehlten zwar, doch die Freude der Gewinner war groß wie in den Jahren zuvor. Erstmals fand das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken online statt. „Borga“ und „Fuchs im Bau“ sahnten mit vier beziehungsweise drei Auszeichnungen ab.

Mit einem emotionalen Appell haben die Macher des Spielfilms „Borga“ (Ghana/D 2021) auf die vierfache Auszeichnung beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken reagiert. Der Film von York-Fabian Raabe erhielt am Samstag sowohl den mit 36 000 Euro dotierten Max Ophüls Preis für den besten Spielfilm als auch den Publikumspreis Spielfilm und den Preis der ökumenischen Jury. Darüber hinaus wurde Hauptdarsteller Eugene Boateng der Preis für den gesellschaftlich relevanten Film verliehen.

Regisseur, Autor und Schauspieler von „Borga“ waren sichtlich gerührt über die Preise und appellierten in der Live-Schaltung, an Träume zu glauben, mutig zu sein und Freude zu haben. „Wenn wir mit dieser positiven Einstellung auf Leute zugehen und gemeinsam etwas machen, bewegt sich ganz viel“, sagte York-Fabian Raabe.

Sichtlich bewegt und nach eigener Aussage „total überwältigt“ waren auch die zweiten Hauptpreisträger des Abends: Regisseur Arman T. Riahi und sein Bruder, Produzent Arash T. Riahi, von „Fuchs im Bau“ (Österreich 2020). Ihr Film, der die Arbeit eines Lehrers in einer Wiener Gefängnisschule schildert, erhielt den Preis für die beste Regie, den Fritz-Raff-Drehbuchpreis und den Preis der Jugendjury. „Dank an alle, die an uns geglaubt haben“, kommentierte der Regisseur. Den Preis hätten die Brüder auch ihren Eltern zu verdanken: „Danke, dass ihnen Bildung wichtig war“, sagte Arash T. Riahi.

Dass Mütter nicht immer Recht haben, hatte zuvor Murad Abu Eisheh, Autor und Regisseur von „Tala'vision“ (D/Jordanien 2020), deutlich gemacht, der sowohl den Preis für den besten mittellangen Film als auch den Publikumspreis in dieser Kategorie erhielt. „Ich werde den Rat meiner Mutter ignorieren“, gab er lächelnd zu. Sie habe erst neulich zu ihm gesagt, dass seine Filmkarriere schon zu lange auf sich warten lasse und ihm daher empfohlen, lieber einen Falafel-Laden zu eröffnen. Von den Preisen für seinen Film fühle er sich sehr geehrt: „Ich habe an die Geschichte und an die Botschaft geglaubt“, sagte er mit Blick auf seinen Film über eine verlorene Kindheit in Kriegszeiten. Sein 27 Minuten langes Werk erzählt vom Leben der achtjährigen Tala in einer von Krieg zerrütteten Welt - und welche Bedeutung darin ein Fernseher für sie hat.