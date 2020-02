23. bis 26. September 2020 : Die 20. Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken

Saarbrücken Vom 23. bis 26. September läuft die 20. Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken. Gastland ist Portugal.

Zentrum der Messe ist das evangelische Gemeindezentrum St. Johann, in deren Saal die internationale Bücherschau mit Lese-Inseln zu sehen ist. Lesungen gibt es in diesem Jahr auch „an weiteren spannenden Leseorten im Innenstadtbereich rund um den Sankt-Johanner Markt“, kündigt die Messe an. Einige der mehrsprachigen Lesungen werden von Künstlerinnen und Künstlern der Hochschule für Musik Saar (HfM) begleitet. Im Rahmen der Messe wird auch zum achten Mal der Deutsch-Französische Jugendliteraturpreis verliehen: am 25. September in der Staatskanzlei.