Auszeichnung vom Kinematheksverbund : Preis für Saarbrücker Kino Achteinhalb

Saarbrücken Der Kinematheksverbund ehrt das Saarbrücker Kino Achteinhalb – nicht zum ersten Mal.

Das Kino Achteinhalb in Saarbrücken ist zum mittlerweile 16. Mal mit einem Kinopreis des Kinematheksverbundes ausgezeichnet worden. Wie das Kino mitteilt, wurde seine Arbeit mit 1000 Euro honoriert. Der Preis sei in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Pandemie „vor allem im Sinne einer solidarischen Unterstützung übergeben“ worden. „Das Preisgeld in Höhe von 30 000 Euro wird daher auf 26 Kinos verteilt“, teilt der Kinematheksverbund mit, „die für ihre Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderung Anerkennung verdienen.“