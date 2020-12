Hilfsaktion für Künstler : Pro Ehrenamt hilft Kulturleuten

Saarbrücken Jetzt helfen auch Ehrenamtler den durch Corona in Not geratenen Künstlern und Kulturvereinen. Ein anonymer Spender stellt 100 000 Euro zur Verfügung. Pro Ehrenamt managt die Hilfsaktion.

Für die Kultur ist es ein Segen, dass Hans Joachim Müller, Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, bereits ein Konzept in der Tasche hatte, als ein spendenbereiter Saarländer, an ihn heran trat, um sich über das Stiftungswesen schlau zu machen. Es ging um 100 000 Euro aus Privatvermögen. Müller schlug dem Mann das vor, was er jetzt unter dem Titel „Kultur ist uns wichtig“ publik gemacht hat: eine Hilfsaktion für durch die Corona-Krise in Not geratene Kulturschaffende und Kulturvereine. Der Spender, der nicht genannt werden will, ließ sich überzeugen: Das Geld wird in die Kulturszene fließen, an Solo-Selbstständige und Kulturtreibende Vereine. Pro Ehrenamt fungiert als Treuhänderin. Doch unter welchen Bedingungen werden die 100 000 Euro verteilt? Regularien dazu hatte Pro Ehrenamt bereits entwickelt, im Frühjahr, zusammen mit der VSE Stiftung als Partnerin. Denn eigentlich wollte die Landesarbeitsgemeinschaft als erste mit einer nicht-staatlichen Kulturhilfe ins Rennen gehen. Doch dann verhinderte laut Pro-Ehrenamt-Präsident Müller die Satzung der VSE-Stiftung die Realisierung, die Aktion lag auf Eis. Bis jetzt.