Streit um Spahns Reform-Projekt : Krankenhäuser wegen Spahns Plan alarmiert

Saarbrücken Medizinischer Dienst zur Abrechnungskontrolle soll reformiert werden. Ersatzkassen monieren neue Prüfquote.

Der Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft (SKG), Thomas Jakobs, ist alarmiert. „Unsere Krankenhäuser werden derzeit von Prüfaufträgen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen überschwemmt“, schildert Jakobs, dessen SKG alle 23 Saar-Kliniken vertritt, die Lage. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) prüft gesetzlich die Abrechnungen der Krankenhäuser mit den Krankenkassen über Behandlungen und Aufenthalt der stationären Patienten. Die Kassen wollten, so lange noch gehe, „möglichst viel ins Feuer stellen an Krankenhausabrechnungen“, sagt Jakobs der SZ. Die Kassen würden im parlamentarischen Verfahren „das Lied von über 50 Prozent Falschabrechnungen der Krankenhäuser singen“, befürchtet Jakobs.

Für den MDK sei die Verweildauer in den Krankenhäusern bei der Abrechnungskritik der Hauptangriffspunkt, sagt Jakobs. Die Prüfer des MDK Saarland seien alle Ärzte. Aber es würde meist mit zeitlicher Verzögerung von einem halben bis zu zwei Jahren nach Rechnungsstellung geprüft. Wenn ein Patient etwa einen Tag länger habe in der Klinik bleiben müssen, weil Diagnosegeräte wie Computer-Tomographen (CT) ausgelastet waren, spiele das für den MDK keine Rolle.

„Wir rechnen sachgerecht ab“, betont Jacqueline Voges, eine promovierte Fachärztin für Chirurgie und Notfallmedizin, die im Klinikum Saarbrücken Abteilungsleiterin im Medizincontrolling ist und früher selbst beim MDK arbeitete. Es würden etwa 20 Prozent der Rechnungen vom MDK geprüft. „Bei der Verweildauer der Patienten ist zwar etwas theroretisch kürzbar, aber praktisch nicht“, sagt Voges, etwa wenn ein CT mit 24 Patienten am Tag ausgelastet sei und der 25. Patient nicht mehr dran käme und einen Tag danach dort die Diagnostik erfolge. Der MDK schaue nur in die Dokumentation der Patientenakte. Was da nicht an Leistungen des Krankenhauses drinstehe, sei für den MDK nicht nachvollziehbar, also nicht erbracht. „Und das in Zeiten des Ärztemangels und des Pflegenotstands“, sagt Voges. Voges erklärt, allein im Klinikum Saarbrücken seien 22 Mitarbeiter mit den MDK-Prüfungen beschäftigt.