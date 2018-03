später lesen Neue Zahlen Saar-Kommunen sind besonders arm Teilen

Die Städte und Gemeinden im Saarland sind bundesweit am höchsten verschuldet. Ende 2016 lag die Pro-Kopf-Verschuldung hierzulande bei 6894 Euro. Dahinter folgten die Kommunen in Hessen (5353 Euro) und Nordrhein-Westfalen (4594 Euro), wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. Die niedrigsten Schuldenstände gab es demnach in Kommunen in Bayern (2295 Euro). Im Schnitt lag die kommunale Verschuldung in Deutschland bei 3509 Euro.