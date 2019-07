Altschulden : Saar-Kommunen pochen auf Hilfen vom Bund

Saarbrücken Saarbrücken, Völklingen und Neunkirchen fürchten ein Scheitern der Kommission für „Gleichwertige Lebensverhältnisse“.

Die saarländischen Städte Saarbrücken, Neunkirchen und Völklingen fordern von Bund und Ländern eine Entlastung von ihren Altschulden. Am Montag riefen die drei Saar-Kommunen als Teil des bundesweiten Bündnisses „Für die Würde unserer Städte“ eine Aktion aus. Dabei werden Bierdeckel mit der Forderung „Wer bestellt, bezahlt!“ an Entscheidungsträger in Bund und Ländern verschickt. Der Saarbrücker Bürgermeister Ralf Latz (SPD) sagte, dass jahrelang Leistungen bei den Kommunen bestellt wurden, die viel Geld kosteten. „Es wird höchste Zeit, dass Bund und Länder ihre Zeche zahlen.“

Die Kommission will ihren Abschlussbericht am Mittwoch vorstellen. Darin ist von erheblichen Unterschieden zwischen einzelnen Regionen in Deutschland die Rede, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab. Die Regierung will demnach eine Neujustierung ihrer Struktur- und Förderpolitik beschließen, die nicht länger nach Ost und West, sondern nach „Bedarfslagen“ ausgerichtet werden soll. Dazu gehöre auch die Selbstverpflichtung, gleichwertige Lebensverhältnisse als „Richtschnur bei allem politischen Handeln“ zu nehmen.