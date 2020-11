Bewertung des „Gault&Millau“ : Saar-Köche spitze - leichter Dämpfer für Erfort

Saarbrücken Im neuen „Gault&Millau“ sind vier Saar-Köche weiter vorn dabei. Die Spitze hält jetzt aber Christian Bau aus Perl allein.

Das „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken, ebenfalls ein Drei-Sterne-Haus im „Guide Michelin“, kommt diesmal auf 19 Punkte im „Gault&Millau“. Vor einem Jahr waren es zwar noch 19,5. Aber Erfort kommentierte die Veränderung auf SZ-Anfrage gelassen: „Man kann nicht jedes 100-Meter-Rennen gewinnen. Ich fühle mich mit der Bewertung wohl.“ Das „Esplanade“ in Saarbrücken verteidigte seine 17 Punkte, das „Louis“ in Saarlouis steigerte sich von 16 auf 17. Der „Koch des Jahres 2021“ kommt aus Piesport an der Mosel: Thomas Schanz. Er hat sein Handwerk auch bei Erfort gelernt.