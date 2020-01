Mit dem Zug nach Mainz : Klimaaktivisten fahren mit dem Zug zur Demo

Saarbrücken/Mainz Fridays For Future Deutschland, Extinction Rebellion und zahlreiche zivilgesellschaftlichen Organisationen rufen am heutigen Freitag, den 17. Januar, zu einer bundesweiten Großdemonstration gegen die Klima-Politik der schwarz-roten Bundesregierung in der Ludwigstraße in Mainz auf.

