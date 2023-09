Innenministerium sieht Besserungsbedarf Bundesweiter Warntag – Sirenen heulten nicht im ganzen Saarland

Die Resonanz im Saarland fällt nach einer ersten Auswertung unterschiedlich aus. Während in den Landkreisen Merzig-Wadern, St. Wendel und im Saar-Pfalz-Kreis nahezu alle Sirenen ausgelöst haben, gab es in den Kreisen Neunkirchen und Saarlouis sowie im Regionalverband Saarbrücken einige Probleme, teilt das Saar-Innenministerium mit. Gründe dafür liegen zum einen in älteren Tellersirenen, die fehleranfälliger sind als die Sirenen, die seit drei bis vier Jahren installiert werden.